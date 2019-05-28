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Sezonun En Şık Tesettür Elbise Modelleri ve Fiyatları

Sezonun En Şık Tesettür Elbise Modelleri ve Fiyatları

28 Mayıs 2019 Salı 18:01
Sezonun En Şık Tesettür Elbise Modelleri ve Fiyatları

Tesettür giyim, muhafazakâr giyim tarzını benimsemiş olan kadınların beğenisine sunulan kıyafetlere verilen genel addır. Bu anlamda tesettür giyim mağazalarında satışa sunulan kıyafetler ise tesettür modasını oluşturmaktadır. Tesettür giyim modası günden güne artan bir ilgiyle karşılanması sebebiyle moda tasarımcıları da birbirinden şık kıyafetler tasarlamaya yönelmiştir. Modacılar tarafından tasarlanan ve tesettürlü kadınların tercih edebileceği pek çok giyim ürünü bulunmaktadır. Bunlardan birisi de tesettür elbise modelleridir. Peki, muhafazakâr bayanların tercih edebilecekleri sezonun en şık tasarım elbise modelleri nelerdir?

Günlük Kullanıma Uygun Tesettür Elbise Modelleri

Muhafazakâr giyim tarzını benimseyen kadınların tercih edebilecekleri tasarım elbise modelleri oldukça çeşitlidir. Gülkurusu, saks mavisi, haki ve mürdüm gibi renklerin özellikle bu sezon elbiselerine hâkim renkler olduğunu söyleyebiliriz. Bu trend renklerin kullanımı ile tasarlanan tesettür elbise modelleri,  şık bir tarz elde etmeyi sağlamaktadır. Yine tasarım elbise modellerinin üst beden kısmına uygulanan düğme ve yaka ayrıntılarına uzun etek kesimi eşlik etmektedir. Trend elbise modelleri arasında yer alan bu tasarımların eteklerinde ise geniş pile detaylarını görmek mümkündür.

Davetlere Yönelik Tesettür Elbise Modelleri

Tesettürlü bayanların tercih edebilecekleri tasarım elbise modelleri bunlar ile sınırlı değildir. Çünkü özel davetler için tasarlanan pek çok elbise modeli mevcuttur. Bu elbiselerdeki detaylara bakıldığında genellikle payet detaylı oldukları görülmektedir. Yine davet elbiselerinin kol kısmında ve kemer bölgesinde de parlak detaylar yer alabilmektedir.

Muhafazakâr bayanların içerisinde rahat hissedebilmesi için rahat kesim olarak tasarlanan bu elbiselerde renk seçeneği ise oldukça fazladır. Ancak kadınların özellikle işlemeleri daha belirgin hale getirmesi nedeniyle koyu renkli abiyeleri tercih ettikleri görülmektedir.

Tasarım Elbise Fiyatları Ne Kadardır?

Tasarım elbise fiyatları; elbisenin kumaşı, markası ve modeline göre değişiklik göstermektedir. Ancak hemen her bütçeye uygun bir elbise modeli bulmak mümkündür. Bu modeller arasından seçim yaparken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken vücut tipidir. Sonuç olarak bir elbise modeli sadece kaliteli olduğu için vücut tipine uygun olmamasına rağmen tercih edilmelidir. Bu anlamda mutlaka kalite ve model birlikte düşünülerek karar verilmelidir.

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