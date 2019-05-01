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Serin ve yağışlı hava geliyor

Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Serin ve yağışlı hava geliyor

Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:04
Serin ve yağışlı hava geliyor

Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile cuma günü Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı anlık uyarıların dikkate alınması isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
Yağışlar
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