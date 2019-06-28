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Serin ve yağışlı hava geliyor

Türkiye genelinde 28 Haziran Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı hava geliyor

Türkiye genelinde 28 Haziran Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:07
Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 28 Haziran Cuma günü Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Hatay çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

Hafta sonunda ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (100-200 kg/metrekare arasında) öngörülüyor.

Sıcaklıklar 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 28.06.2019 10:30
Anahtar Kelimeler:
Serin Yağışlı Hava
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