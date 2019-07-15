Şehitlerimizi uğurladık

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Altuntaş'ın (24) naaşı, Aybastı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Aybastı İmam-Hatip Lisesi bahçesine getirildi.

Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, protokol üyeleri şehidin babası Kenan, annesi Sayma, kardeşi Uzman Çavuş Sami Altuntaş ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi. Yaşadığı üzüntü dolayısıyla ayakta durmakta zorluk çeken anne Sayma Altuntaş'a sağlık ekipleri eşlik etti.

Tören sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehit Altuntaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Uzundere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı ve Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Teğmen Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de, teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Keskin'in naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye, oradan da Niğde'ye getirildi.

İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Keskin'in cenazesi, törenin yapılacağı Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, şehidin eşi Yasemin, annesi Kezban Keskin ve kardeşlerine başsağlığı diledi.

Keskin'in naaşı, Niğde Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'nde defnedildi.

Törene katılan vatandaşlar, şehidin naaşı cenaze aracına taşırken "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Babası yaklaşık 2 yıl önce vefat eden Şehit Keskin'nin evli ve 4 yaşında Göktuğ Alperen adında oğlu olduğu öğrenildi.

Şehidin 7 kardeşinden Üzeyir Keskin'in özel harekat polisi, Rıza Keskin'in uzman çavuş, Mehmet ve Selahattin Keskin'in askeri öğrenci, Feru Keskin'in ise öğrenci olduğu belirtildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit uzman çavuş Ağır, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, Muğla'nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ağır'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Havalimanı'ndan alınarak uzun araç konvoyuyla Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki babaevine götürüldü.

Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Musluk'un kıldırdığı namazın ardından şehit Ağır'ın cenazesi, Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Binlerce vatandaşın tekbirleriyle uğurlanan Ağır'ın cenaze törenine babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Tokur son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur, devlet protokolünün katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tokur için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuvvet komutanları, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Şehidin annesi Züleyha Tokur ayakta durmakta güçlük çekti. Taziyeleri kabulü sırasında şehidin eşi Halime Tokur, yakınlarına "Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin." dedi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Törenin sonunda top arabasından araca alınan şehidin cenazesini, anne Züleyha ile eşi Halime Tokur asker selamıyla uğurladı.

Şehit Tokur'un cenazesi, defnedilmek üzere Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürüldü.