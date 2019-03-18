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Şehitler Abidesi Camisi eşsiz zaferin 104. yılında açılıyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi'nin ismini taşıyacak cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle ibadete açılacak.

Şehitler Abidesi Camisi eşsiz zaferin 104. yılında açılıyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi'nin ismini taşıyacak cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle ibadete açılacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 10:37
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Şehitler Abidesi Camisi eşsiz zaferin 104. yılında açılıyor

Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle ibadete açılacak.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılında açılacak caminin yapımında 250 metreküp sarıçam ahşabı kullanıldı.

Minaresi Antalya'dan getirilen limra taşından yapılan caminin dışına, doğaya uygun şekilde aşı boyasıyla modern bir görünüm kazandırıldı.

Aynı anda 350 kişinin ibadet edebileceği cami için yaklaşık 4 milyon lira harcandı.

Törene hazır hale getirilen camiye son olarak, "Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz." ayetinin yazılı olduğu tabela, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından asıldı.

"Ortaya çok şirin, butik ve güzel bir cami çıktı"

Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok özel ve güzel bir caminin inşasının tamamlandığını söyledi.

Caminin yapımında THY OPET Havacılık Yakıtları AŞ firmasının da katkısının olduğunu aktaran Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Verilen desteklerle beraber ortaya çok şirin, butik ve güzel bir cami çıktı. Camiyi uygun görülürse güzel bir katılımla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ibadete açacağız. Bu camide 350 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Bu sayı çok büyük bir ihtiyacın karşılanması anlamında geliyor. Buraya gelenler ibadet etme ve namaz kılma ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. İnşallah huzur içerisinde vatandaşlarımız burada ibadetlerini yapabilecekler."

Anahtar Kelimeler:
Şehitlik Camii
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