Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
100852
ALTIN
225.952
DOLAR
5.4390
STERLİN
7.1141
EURO
6.1136
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

SBÜ ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

- Protokol kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık alanında eğitim etkinliğinin arttırılması, KKTC'de yükseköğrenim konusunda göstermiş olduğu liderlik rolünü tıp ve sağlık eğitimi alanında da ileriye götürmesi amaçlanıyor

SBÜ ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

- Protokol kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık alanında eğitim etkinliğinin arttırılması, KKTC'de yükseköğrenim konusunda göstermiş olduğu liderlik rolünü tıp ve sağlık eğitimi alanında da ileriye götürmesi amaçlanıyor

11 Mart 2019 Pazartesi 14:42
0 Okunma
SBÜ ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolün imzalanmasından önce iki üniversitenin yöneticileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bakanlık Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ile Uluslararası İşler ve Tanıtımdan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova yer aldı.

Daha sonra, DAÜ Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen törende, Osam ile Erdöl protokole imza attı.

Protokol kapsamında devlet üniversitesi olan DAÜ'nün, sağlık alanında eğitim etkinliğinin arttırılması, KKTC'de yükseköğrenim konusunda göstermiş olduğu liderlik rolünü tıp ve sağlık eğitimi alanında da ileriye götürmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, iki üniversite arasında öğretim kadrolarından ve altyapılardan karşılıklı yararlanma ile uluslararası tanıtım faaliyetleri, ortak sağlık tesisleri ve ortak eğitim programları gibi çeşitli konularda da iş birliği yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erdöl, dünyanın uyguladığı haksız tecrit politikalarına rağmen Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden KKTC’nin her zaman yanında olduğunu belirterek, "KKTC'li kardeşlerimizle ortak medeniyeti, ortak kültürü, ortak tarihi ve ortak inançları paylaşıyoruz. Yani bizim kardeşliğimiz bugün var değil, geçmişten gelen, tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir. Üniversitemiz gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kuruldu. Gönül coğrafyamızda önemli bir yeri olan KKTC'ye sağlık eğitimi başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiIş BirliğiProtokolSağlık Bilimleri Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Ordu'da
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Ordu'da
Doğu Anadolu'da
Doğu Anadolu'da "ezana saygısızlığa" tepki
Osmaniye'de park halindeki 3 araç kundaklandı
Osmaniye'de park halindeki 3 araç kundaklandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim