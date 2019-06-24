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Sarıkamış yabani hayvanlarla ilgili eğitim merkezi olacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, AB desteğinde ve KuzeyDoğa Derneği görevlilerince Türkiye'de ilk defa yabani hayvanları yakalama ve izleme konusunda eğitim veriliyor.

Sarıkamış yabani hayvanlarla ilgili eğitim merkezi olacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, AB desteğinde ve KuzeyDoğa Derneği görevlilerince Türkiye'de ilk defa yabani hayvanları yakalama ve izleme konusunda eğitim veriliyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:48
Sarıkamış yabani hayvanlarla ilgili eğitim merkezi olacak

Sarıçam ormanları başta olmak üzere yaban hayatının yanı sıra endemik bitki türleri ile öne çıkan ve yurdun önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Avrupa Birliğinin (AB) Sivil Düşün Programı kapsamındaki finansal destekle KuzeyDoğa Derneğince yabani hayvanlar konusunda eğitim gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de bu alanda ilk olan eğitim programına Kars, Erzurum, Ardahan, Eskişehir, İstanbul ve Trabzon'dan katılan 10 kişilik gruba, bozayı, kurt ve vaşakların nasıl yakalandığı ve takip edildiği hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatılıyor.

İlçenin Suludere mevkisinin 2 bin 500 rakımlı ormanlık alanındaki eğitimde katılımcılara uzman görevlilerce, kapan kurma tekniklerinin yanı sıra, anestezi iğnesi atan tüfekle bozayıların nasıl uyutulacağı hazırlanan maket ayı üzerinde uygulamalı olarak öğretiliyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından beri Sarıkamış Ormanları'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ile hayvanlarının yakalanması projesini yürüttüklerini ve projenin tamamlanmasıyla bu kapsamda bugüne kadar elde edilen tecrübeyi AB'nin Sivil Düşün Programı'nın finansal desteğiyle eğitim programı haline getirdiklerini söyledi.

Çoban, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu konu da çalışmak isteyenleri Sarıkamış'a davet ettiklerini belirterek, "Türkiye'de bu konuda tecrübeli insan sayısını arttırmak içinde böyle bir eğitim düşünüyorduk. Bununda fon kaynağını bulunca Sarıkamış Ormanı'nda 2019 yılında yaptığımız çalışmaya ek olarak bir eğitim planladık. Şu anda bu eğitim programı kapsamında 3 günlük teorik eğitim bitti. Bugünden itibaren uygulamalı eğitime geçtik." dedi.

Bu eğitim Türkiye'de ilk kez veriliyor

Bu eğitimin Türkiye'de ilk defa yapıldığını ve bundan sonra da devam ettirmek istediklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Sarıkamış, hem bizim çalışma alanımız hem de bir eğitim alanı. AB'nin Sivil Düşün Programı finansal desteği ile bunu hayata geçirebildik. Bu eğitim çalışmasında yaban hayvanlarını yakalama eğitimi veriliyor. Bunlardan bir tanesi bozayı Sarıkamış'ın bayrak türü, biri kurt ve diğeri de aslında Sarıkamış'ta iki alt türü de olan vaşak. Bunların üçünün nasıl yakalandığını nasıl takip edildiğini, bu takiplerle elde edilen verilerin ne amaçla kullanıldığını, burada katılımcılarla hayata geçireceğiz."

Kocaeli'ndeki Darıca'da yer alan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı adına eğitime katılan veteriner hekim Hilal Akbaş da teorik eğitimin ardından Sarıkamış Ormanları'nda pratik eğitime başladıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kapan kurmayı, çevreyi tanımayı, hayvanın bu ortama geldiğinde nasıl hareket edeceğini ondan önce düşünüp onu kapana yönlendirmeyi öğreniyoruz. Kapan kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiği, hayvan yakalandıktan sonra da nasıl müdahale edeceğimizi, ne kadar yaklaşacağımızdan ne kadar ilaç vereceğimize, araçtan hangi basınçla ilacı ona göndereceğimize kadar en ince ayrıntılarını bize anlatıyorlar. Biz hayvanat bahçesi çalışanıyız, olası durumlarda hayvanlara müdahale edebilmek ve müdahaleyi yapabilirken onlara en az korkuyu ve zararı yaşatmak, en konforlu şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamak için önemli bir eğitim alıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
SarıkamışHayvanEğitimi
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