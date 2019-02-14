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Şanlıurfa'da sahte tarihi eser operasyonu

- Akçakale ilçesinde sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sahte tarihi eser operasyonu

- Akçakale ilçesinde sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

14 Şubat 2019 Perşembe 17:03
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Şanlıurfa'da sahte tarihi eser operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçe merkezinde 3 kişinin ellerinde bulunan ve piyasayı yanıltıcı özellikte, sahte tarihi eserleri yüksek fiyattan satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 deri el yazması kitap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen eserlerin sahte olduğu belirlendi.

Olayla ilgili A.P. (30), İ.G. (34) ve Suriye uyruklu . (44) gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
JandarmaAkçakaleTarihi EserŞanlıurfa
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