Şanlıurfa'da sahte tarihi eser operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sahte olduğu belirlenen "el yazması kitapları" tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçe merkezinde 3 kişinin ellerinde bulunan ve piyasayı yanıltıcı özellikte, sahte tarihi eserleri yüksek fiyattan satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 deri el yazması kitap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen eserlerin sahte olduğu belirlendi.

Olayla ilgili A.P. (30), İ.G. (34) ve Suriye uyruklu . (44) gözaltına alındı.