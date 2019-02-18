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Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası

- Viranşehir ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları 112 Acil Servis görevlilerini darbettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası

- Viranşehir ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları 112 Acil Servis görevlilerini darbettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:10
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Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları 112 Acil Servis görevlilerini darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, 112 Acil Servis ekibi, görev dönüşü ilçe girişinde başka bir araçtaki kişilerle "yol verme" nedeniyle tartıştı.

Kısa süre sonra akaryakıt istasyonuna giren ambulansın yanına giden araçtaki 2 kişi, sözlü tacizde bulundukları hemşire Bahri Kaymak ile şoför Erdem Şahin'i darbetti.

Yaralanan sağlıkçılar, başka bir ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymak ve Şahin'in şikayeti üzerine Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının alkollü oldukları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Kınama

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan üzüntü duyduğunu bildirdi.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Yabir, "Görevleri insanların hayatını kurtarmak ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında çaba sarf etmek olan sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarına DarpŞanlıurfaViranşehir
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