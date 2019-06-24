Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
259.239
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3229
EURO
6.5930
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur...
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini...
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri...
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:05
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor
Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle

Mustafa Varank ⚡️@varank

Seçim yayıncılığı zor bir iş. Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor.
Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA’yı referans alıyor. Teşekkürler @anadoluajansi

672

140 kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Seçim yayıncılığının zor olduğunu belirten Varank, "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor. Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da seçim kutlamaları
İstanbul'da seçim kutlamaları
Türkiye'nin denizleri istilacı türlerden korunacak
Türkiye'nin denizleri istilacı türlerden korunacak
Araklı'daki selde kaybolan 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı
Araklı'daki selde kaybolan 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim