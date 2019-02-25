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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde...

Samsun'da uyuşturucu operasyonları

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde...

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:42
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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde 4 kişiden uyuşturucu özelliği bulunan 40 kapsül sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hapları sattığını belirledikleri Burak K'yi gözaltına alan ekipler, zanlının ikametinde ve iş yerinde yaptıkları aramada, 0,15 gram esrar maddesi, pompalı tüfek, 3 pompalı tüfek kartuşu ve 16 tabanca mermisi buldu.

Ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Erdoğan A'yı takibe aldı.

Erdoğan A'nın 2 kişiye uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 4 paket halinde 45,36 gram sentetik uyuşturucu, 0,43 gram tütün ile karışık sentetik uyuşturucu, 0,96 gram esrar maddesi, yarısı içilmiş esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 200 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan A. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Burak K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele ŞubesiSamsunUyuşturucu Operasyonu
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