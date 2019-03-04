Sakarya'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Bilecik istikametine giden Pamukkale firmasına ait 35 PK 107 plakalı yolcu otobüsü, Pamukova Kültür Merkezi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı'ya (28) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Darı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Darı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.