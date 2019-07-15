S-400 sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted'e indi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.
Bu kapsamda, sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.
Bu kapsamda, sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.