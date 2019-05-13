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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 53 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 53 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:21
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 53 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Nazik jandarma ekiplerince hazır edilirken, Nazik'in beyanları doğrultusunda haklarında dava açılan ve mevcut davayla birleştirilen Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Kabakulak, gazetecilik mesleğini yaptığını, Nazik'in ifadelerinde geçen suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek Reyhanlı patlaması ile bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Sanık Hamurcu da patlamayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Görüşü sorulan iddia makamı, firari sanık Mehmet Gezer'in dosyasının ayrılmasını, Nazik ile ilgili önceki celselerde açıkladığı mütalaasının tekrarını ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da cezalandırılmasını, Kabakulak ve Hamurcu'nun da "üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaaya karşı sanıklar ve avukatlarının diyeceklerinin sorulmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı.

53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Sanık Gezer'in dosyasının tefrikine karar veren mahkeme, MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'i, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Nazik'e ayrıca, 28'i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 3 bin 900 yıl, terör örgütü faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmak suçundan 16 yıl, 2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralama suçundan 36 yıl, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiyi yaralama suçundan 20 yıl 3 ay, 20 kişiye yönelik basit yaralama suçundan 45 yıl, mala zarar verme suçundan bin 206 yıl, Reyhanlı'daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da kamu malına zarar vermek suçundan 48 yıl ve "silahlı terör örgütü THKP/C Acilciler'e üye olmak" olmaktan da 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıklar Kabakulak ve Hamurcu'ya ise "üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Hamurcu, "suçu ve suçluyu kayırma" suçundan da ayrıca 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kabakulak ve Hamurcu'nun hükümle birlikte tahliyesi kararlaştırılırken üye hakimlerden biri tahliye kararına muhalefet şerhi koydu.

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Reyhanlı
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