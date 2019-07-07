Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041
Darbenin kilit ismi, hain girişim için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi
Darbenin kilit ismi, hain girişim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim...
Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak için gün sayıyor
Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın...

Restore edilen Abdal Musa Türbesi açıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 14. yüzyıldan kalma Abdal Musa Türbesi restore edilerek yeniden açıldı.

Restore edilen Abdal Musa Türbesi açıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, 14. yüzyıldan kalma Abdal Musa Türbesi restore edilerek yeniden açıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 00:38
Restore edilen Abdal Musa Türbesi açıldı
Antalya

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilen Horasan erenlerinden Abdal Musa'nın türbesini ziyaret etti. 

35. Abdal Musa Anma Etkinlikleri'ne katılanlarla sohbet eden Karaloğlu, türbenin açılışının ardından yaptığı açıklamada, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikler bittikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelinin geçici kabul yapacağını belirten Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Tespit ettikleri eksiklikler de giderilecek. İçeride kubbe içinde sıvayla kapatılmış o güzelim tuğlaları gördünüz. Onların hepsi, o eski sıvalar kazınarak orijinal hali ortaya çıkarıldı. İçerideki emanetler, buradaki insanımız için gerçekten paha biçilmez emanetlerdi. Onları aldık müzemize götürdük. Onların bakımları yapıldı. Sonra tekrar türbeye getirildi, teslim edildi. Burada yapılanlardan buradaki insanımız da memnun. Bahçede de çok güzel çevre düzenlemesi oldu. Çevre duvarların bakımları yapıldı. Etkinlikten sonra kalan eksiklikler tamamlanacak. Burası gerçekten ziyarete gelen insanların çok mutlu olacakları, ibadetlerini gönül, huzur içerisinde yapacakları bir mekana dönüştü."

Türbenin restorasyon projesinin bedelinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu açıklandı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye dünyanın en gönlü zengin ülkesi'
'Türkiye dünyanın en gönlü zengin ülkesi'
Darbenin kilit ismi, hain girişim için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi
Darbenin kilit ismi, hain girişim için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi
Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü
Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim