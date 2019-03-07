Regaib Kandili'nde Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - İslam aleminde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili, Çamlıca Camisi’nde de binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi.

Çoluk çocuk binlerce kişi, Regaip Kandili dolayısıyla Çamlıca Camisi'ne akın etti. Kalabalık dolayısıyla cemaatin bir bölümü avluda saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de camiye geldi. Oktay, Kurum ve Dönmez, vatandaşların kandilini tebrik etti.

Cemaatle kılınan akşam namazıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve okunan kasidelerle devam etti. Program, yatsı namazından sonra yapılan duayla son buldu.

Bu arada, kandil programı için akşam ezanından önce aileleriyle Çamlıca Camisi’ne gelen vatandaşlar camiyi gezdi, fotoğraf çekti.

Caminin mahyalarına "Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun", "Mübarek Üç Aylar Hoş Geldin" yazıları yansıtıldı.

Kalabalıktan dolayı camiye çıkan caddelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı vatandaşlar camiye Çamlıca-Libadiye Arası Karayolu Tüneli’ni kullanarak ulaştı.

Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait mobil büfelerden vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.



