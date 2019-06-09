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Polisten uykusu gelene yatak, acıkana simit

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Amirliği ekipleri, tatil dönüşü trafikte uykusu geldiği fark edilen sürücülere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sundu.

Polisten uykusu gelene yatak, acıkana simit

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Amirliği ekipleri, tatil dönüşü trafikte uykusu geldiği fark edilen sürücülere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sundu.

09 Haziran 2019 Pazar 13:06
Polisten uykusu gelene yatak, acıkana simit

Bilecik-Sakarya yolunda İçmeler mevkisinde sabaha karşı denetleme yapan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Amirliği ekipleri, uzak mesafelerden gelen sürücülere yiyecek ve içecek ikram etti, uykusu gelen sürücülere de Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesislerinde ücretsiz konaklama imkanı sundu.

Denetimlere katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin tatil yörelerinin dönüş güzergahında olduğunu söyledi.

"Bayramlar hüzünlere dönüşmesin"

Yolda günlük araç trafiğinin 30 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Şentürk, "Biz de gerekli önlemlerimizi aldık. Cezadan ziyade insanlarımızın kurallara uyarak can ve mal güvenliğini sağlama konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptık. Vatandaşlarımız mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Amacımız kazasız belasız yolculuklar yaşanması, bayramların hüzünlere dönüşmemesi. Kentimizde bir yaralamalı kaza oldu, biz bunun da olmasını istemiyoruz. Uygulamalarımız zaman zaman devam edecek." diye konuştu.

"90 kişiyi aynı anda ağırlayabiliriz" 

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise sürücülere tesislerin tüm imkanlarını açtıklarını aktararak "Çay, simit, ayva lokumu ikram ettik. Yorgun olanlara yatak imkanı sağladık. 90 kişiyi aynı anda ağırlayabiliriz." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
PolisKonaklama
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