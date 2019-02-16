Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
101948
ALTIN
225.999
DOLAR
5.2998
STERLİN
6.8548
EURO
5.9997

Polisten tarihi sergi

- Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan tarihi polis üniformaları ile Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar, meraklıların beğenisine sunuldu

Polisten tarihi sergi

- Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan tarihi polis üniformaları ile Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar, meraklıların beğenisine sunuldu

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:57
1 Okunma
Polisten tarihi sergi

ANKARA (AA) - Polis Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar kullanılan tarihi polis üniformaları ile Polis Radyosu arşivindeki tarihi plaklar sergilendi.

Türkiye Polis Radyosunca Ankara'daki bir alışveriş merkezinde, Polis Teşkilatının görünürlüğünün ve tanıtımının en iyi şekilde yapılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, kuruluşundan bugüne kadar Türk polisinin kullandığı üniformalar, Polis Radyosu arşivinde yer alan tarihi plaklar sergilendi. Yarın da açık olacak sergide, Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Müzeyyen Senar, Erkin Koray, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi sanatçıların plakları da yer aldı.

Polis memuru ve prodüktör Kübra Sonat, etkinlikte Türkiye Polis Radyosunun 67 yıllık geçmişi ile yabancı ve Türk şarkıcıların 45'lik plaklarının bulunduğunu söyledi.

Polis Radyosunun Türkiye'nin en eski ikinci radyosu olduğunu ve en köklü plak arşivinin bulunduğunu belirten Sonat, "Etkinliğin amacı, halkla iletişime geçmek, polisin sevecen ve medyatik yüzünü göstermek." dedi.

Türkiye Polis Radyosu spikeri Umut Sarıarslan da Polis Radyosunun Türkiye'nin reklam almayan Türkiye'nin tek radyosu olduğunu ifade etti.

Sarıaslan radyonun her türlü müziğe yer verdiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Polis Radyosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim