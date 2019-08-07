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Polis memurluğu başvuruları başladı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın, 2 bin 500 öğrenci alımı için başvurular başladı.

Polis memurluğu başvuruları başladı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın, 2 bin 500 öğrenci alımı için başvurular başladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:42
Polis memurluğu başvuruları başladı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın, 2 bin 500 öğrenci alımı için başvurular başladı.

Polis memuru adaylığı için 5 Ağustos'ta başlayan ön başvurular, 19 Ağustos'a kadar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olan adaylar, başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvurabilecek.

Ön başvurusunu tamamlayan adaylar, belirlenen tarihlerde sırasıyla ön sağlık kontrolü ile fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakata katılacak.

Sınavlarda başarılı olanlar, polis meslek yüksekokullarında 2 yıl (4 dönem) boyunca ön lisans ile mesleki düzeyde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Başarılı öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru olarak atanacak.

Anahtar Kelimeler:
PolisPOLİS SINAVI
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