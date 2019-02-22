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Pet şişeleri getirene bez çanta hediye

- Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla 5 pet şişe getirene bez çanta hediye ediyor

Pet şişeleri getirene bez çanta hediye

- Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla 5 pet şişe getirene bez çanta hediye ediyor

22 Şubat 2019 Cuma 11:59
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Pet şişeleri getirene bez çanta hediye

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla 5 pet şişe getirene bez çanta hediye veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, beraberinde getirdikleri pet şişeleri Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim ederek kampanyadan yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek ve aynı zamanda geri dönüşümün hassasiyetine dikkati çekmek amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Vatandaşları kampanyadan yararlanmaya davet eden Taşkın, şunları kaydetti:

"5 pet şişe ile siz de geri dönüşümü başlatabilir, bez çanta hediyemizle geleceğe katkıda bulunabilirsiniz. Pet şişelerinizi ilgili müdürlüğümüze teslim ederek bez çanta hediyenizi alabilirsiniz. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı sağlayacağız hem de hemşehrilerimize, günlük kullanım malzemesi haline gelen bez çantaları ulaştırmış olacağız."

Son Güncelleme: 22.02.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
Pet şişeSiirtSiirt BelediyesiKampanya
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