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'Pençe' harekatında yeni sığınaklar tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleriyle patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

'Pençe' harekatında yeni sığınaklar tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleriyle patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

07 Haziran 2019 Cuma 23:34
'Pençe' harekatında yeni sığınaklar tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleriyle patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Harekatta, terör örgütü PKK'ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan sığınak tespit edildi.

Teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda 470 adet 12,7 milimetrelik mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, iki çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil amonyum nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, iki paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, bir çanta sıhhiye malzemesi ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca araziye saklanmış 10 kutu (toplam 400 adet) 14,5 milimetrelik doçka mühimmatı bulundu. Malzemeler, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü patlamayla imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Son Güncelleme: 07.06.2019 23:35
Anahtar Kelimeler:
Sığınak
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