Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
2030'a kadar 700 milyon kişi...
İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz taşıma' desteği
İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye 'ücretsiz...
YKS için geri sayım başladı
YKS için geri sayım başladı
Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli 'Gerede' tamamlandı
Türkiye'nin en uzun içme suyu...
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

Pençe Harekatı’nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 EYP ve mayının imha edildiği bildirildi.

Pençe Harekatı’nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 EYP ve mayının imha edildiği bildirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:48
Pençe Harekatı’nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Pençe Harekatı'na ilişkin son bilgiler paylaşıldı. 

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden harekatta, toplam 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

Harekat kapsamında, 53 mayın ile el yapımı patlayıcının imha edildiği, örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
PençeHarekat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede son bulmaz'
'Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede son bulmaz'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması
Gaziantep'teki Biyogaz Tesisi Güneydoğu'nun cazibe merkezi oldu
Gaziantep'teki Biyogaz Tesisi Güneydoğu'nun cazibe merkezi oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim