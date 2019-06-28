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Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.

Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:46
Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri başarıyla süren Pençe Harekatı'na ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada, 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi. 

Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği, Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Böylece Pençe Harekatı ile bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. 

Pençe Harekatı ile komandoların, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları belirleyerek imha etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Kandil'e hava harekatı

Pençe Harekatı'na koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

Anahtar Kelimeler:
Pençe Harekatı
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