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Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar ve mühimmat imha ediliyor.

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar ve mühimmat imha ediliyor.

09 Haziran 2019 Pazar 18:55
Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı, planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

 · 

Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı ile Komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 …

Yerleştirilmiş video

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Terör örgütü PKK’ya ait Hakurk’un çeşitli tepe ve bölgelerinde tespit edilen diğer mağara ve sığınaklarda da EYP, Katyuşa mühimmatı, AK-47 şarjörleri gibi mühimmatların yanı sıra pek çok yaşam malzemesi imha edildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 … pic.twitter.com/ZQSogia9Z8

907

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121 kişi bunun hakkında konuşuyor

Terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mühimmatın imha edildiği harekatta komandolar, Hakurk'un kalbine girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi.

13 odalı mağara imha edildi

Terör örgütüne ait mağara ve sığınakların da kullanılamaz hale getirildiği harekatta, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildi.

Yerleştirilmiş video

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı ile Komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 …

1.380

257 kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Mağarada çok sayıdaki yaşam malzemesinin yanı sıra 200 elektrikli fünye, 100 normal fünye, 15 hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, bir dürbün, 15 AK-47 şarjörü, 13 gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.

Başka bir bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra hazırlanmış 12 elektrik düzenekli EYP, 12 basma düzenekli EYP ve 12 pil düzeneği ele geçirildi.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

 · 

@tcsavunma adlı kullanıcıya yanıt olarak

Terör örgütü PKK’ya ait Hakurk’un çeşitli tepe ve bölgelerinde tespit edilen diğer mağara ve sığınaklarda da EYP, Katyuşa mühimmatı, AK-47 şarjörleri gibi mühimmatların yanı sıra pek çok yaşam malzemesi imha edildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 …

Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen EYP ve mağara/sığınak imha anına ilişkin görüntüler..https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 … pic.twitter.com/kacooUa7lp

896

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Yerleştirilmiş video

121 kişi bunun hakkında konuşuyor

Başka bir tepede de 6 adet "ÇNRA/Katyuşa" mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen başka bir mağarada ise bir jeneratör, 2 av tüfeği, bir varilde AK-47 dipçiği, 9 adet "BKC MK. RF. tamburası" ve tamir sandıkları bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı, planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

 · 

Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı ile Komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 …

Yerleştirilmiş video

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Terör örgütü PKK’ya ait Hakurk’un çeşitli tepe ve bölgelerinde tespit edilen diğer mağara ve sığınaklarda da EYP, Katyuşa mühimmatı, AK-47 şarjörleri gibi mühimmatların yanı sıra pek çok yaşam malzemesi imha edildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 … pic.twitter.com/ZQSogia9Z8

907

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle

121 kişi bunun hakkında konuşuyor

Terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mühimmatın imha edildiği harekatta komandolar, Hakurk'un kalbine girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi.

13 odalı mağara imha edildi

Terör örgütüne ait mağara ve sığınakların da kullanılamaz hale getirildiği harekatta, teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildi.

Yerleştirilmiş video

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı ile Komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 …

1.380

257 kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Mağarada çok sayıdaki yaşam malzemesinin yanı sıra 200 elektrikli fünye, 100 normal fünye, 15 hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, bir dürbün, 15 AK-47 şarjörü, 13 gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.

Başka bir bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra hazırlanmış 12 elektrik düzenekli EYP, 12 basma düzenekli EYP ve 12 pil düzeneği ele geçirildi.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

 · 

@tcsavunma adlı kullanıcıya yanıt olarak

Terör örgütü PKK’ya ait Hakurk’un çeşitli tepe ve bölgelerinde tespit edilen diğer mağara ve sığınaklarda da EYP, Katyuşa mühimmatı, AK-47 şarjörleri gibi mühimmatların yanı sıra pek çok yaşam malzemesi imha edildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 …

Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen EYP ve mağara/sığınak imha anına ilişkin görüntüler..https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/962019-62274 … pic.twitter.com/kacooUa7lp

896

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Yerleştirilmiş video

121 kişi bunun hakkında konuşuyor

Başka bir tepede de 6 adet "ÇNRA/Katyuşa" mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından silah tamir atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen başka bir mağarada ise bir jeneratör, 2 av tüfeği, bir varilde AK-47 dipçiği, 9 adet "BKC MK. RF. tamburası" ve tamir sandıkları bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

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Pençe
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