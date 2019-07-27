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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:39
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.

Metina bölgesinde hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Anahtar Kelimeler:
PençeHarekatTerör
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