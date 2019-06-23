Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
T.C. Millî Savunma Bakanlığı✔@tcsavunma
Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2362019-41150 …#MSB #TSK
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Açıklamada, harekatın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57 olduğu ifade edildi.