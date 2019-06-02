Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.4153
EURO
6.5125
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
3 ilçe ve bir beldede...
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye...

Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 11:58
Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Terör hedefleri imha edildi

Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren harekatta savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini imha etti.

Ayrıca, PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek ve 8 şarjör, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) kumandası, yaklaşık 600 mayonlu ve mayonsuz BKC makineli tüfek mühimmatı, toprağa gömülü 2 varilde binden fazla doçka mühimmatı ve mühimmatla sarılı biksi makineli tüfeği ele geçirildi.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, PKK’lı teröristlere ait sığınaklarda; bir AK-47 tüfek,4 el bombası, 2 EYP kumandası ve 600 BKC Mk. Tf. mühimmatı ele geçirildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/262019-16002 …

536

102 kişi bunun hakkında konuşuyor

Anahtar Kelimeler:
PençeHarekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Çukurova'nın 'bayram şekeri' Cezerye
Çukurova'nın 'bayram şekeri' Cezerye
Ulaşımda bayram seferberliği
Ulaşımda bayram seferberliği
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim