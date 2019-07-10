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Palandöken '1 milyon turist' hedefiyle sezona hazırlanıyor

Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'ne daha çok turist çekmek için çalışma başlattı.

Palandöken '1 milyon turist' hedefiyle sezona hazırlanıyor

Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'ne daha çok turist çekmek için çalışma başlattı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:19
Palandöken '1 milyon turist' hedefiyle sezona hazırlanıyor

Her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'ne daha çok turist çekmek için sezon hazırlıkları erken başladı.

Rusya ve İran başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden turistin ziyaret ettiği Palandöken, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Gondol, yamaç paraşütü, gece kayağı gibi etkinliklerle misafirlerini cezbeden kayak merkezine, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla tracking ve bisiklet turu için parkurlar oluşturulacak.

Cağ kebabı ve kadayıf dolması başta olmak üzere yöreye özgü yemeklerin sunulacağı yeni konforlu oteller yapılarak daha fazla turistin ağırlanması amaçlanıyor.

"Kışa kadar tracking ve bisiklet turu parkurlarını bitireceğiz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken Kayak Merkezi için yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi.

Valilik olarak büyükşehir belediyesiyle ortak çalışma yapacaklarını ifade eden Memiş, "Palandöken'de tracking ve bisiklet turu parkurları için çalışma başlatıyoruz. İhalesini yaparak kışa kadar bu çalışmayı bitireceğiz." dedi.

Memiş, kış mevsiminde Palandöken'e çok sayıda turist geldiğini belirterek, pist uzunluğu bakımından dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birine sahip olduklarını dile getirdi.

Kayak sporunda güvenliğin önemine işaret eden Memiş, "Şu anda arkadaşlarımız kayak pistlerinde güvenlikle ilgili önlemleri nasıl artırabiliriz diye çalışma yapıyor. Palandöken'de tracking ve bisiklet turunun yanı sıra başka çalışmalarımız da olacak. 20 adet kiosk tarzı küçük dükkan açacağız. Tatilciler kendilerini dağ kasabasına, tatil kasabasına gelmiş gibi hissedecekler." diye konuştu.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerine işaret eden Memiş, bu güzellikler karşısında imkanların yeterince kullanılmadığını söyledi.

Memiş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Palandöken'de cağ kebabı ve kadayıf dolması başta olmak üzere kentin yöresel ürünlerinin satıldığı yerler yapıyor. Yeni otellerin de ayrıca takipçisiyiz. Açık otoparkın olduğu yerde kapalı otopark yapacağız ve 3 kat aşağı ineceğiz. Otoparkın üzerinde ise butik otellerin yapılmasını planlıyoruz. Bu en az 150 milyon lira tutarında bir iş olacak. Erzurum'un her metrekaresi turistik mekan. Yeni çalışmalarla 1 milyon turist hedefliyoruz."

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Palandöken
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