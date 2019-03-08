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Özhaseki, MHP ilçe teşkilatıyla buluştu

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak, işe başlayacağım"

Özhaseki, MHP ilçe teşkilatıyla buluştu

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak, işe başlayacağım"

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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Özhaseki, MHP ilçe teşkilatıyla buluştu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak, işe başlayacağım." dedi.

Özhaseki, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mamak İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

Vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde yaptıklarını ve 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

Özhaseki, ittifak adaylarının birbirinden farklı olmadığını belirterek, "Biz, 25 arkadaş huzurunuzdayız. 25 arkadaşımızın 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 22 arkadaşımız da AK Parti. Birbirimizden bir farkımız var mı? Vallahi yok. Ortak özelliğimiz, yerli ve milli olmamız." diye konuştu.

Bir oyun bile önemli olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Bir oy için bile kocaman şehirlerde oylama yapılıp, seçim berabere bittiği için kura çekilip, bir başka tarafa şehrin verildiğine şahidiz biz zamanında. Birkaç oyla koca koca belediyelerin başkalarına gittiğine şahidiz bizler." ifadesini kullandı.

Özhaseki, "Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak, işe başlayacağım. Birileri varsın vatan hainlerinin ismini versin umurumuzda bile değil. Onlar zaten silinir gider bir gün. Ama biz tarihimize ecdadımıza saygılı davranıp, bu millete hizmet edenlere değer katanların isimlerini başımıza taç edeceğiz ve onu her yer de korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Özhaseki, belediyeler konusunda gerekli bilgi, beceri ve tecrübesi bulunduğuna işaret ederek, katılanlardan kendisine destek vermelerini istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da "Mehmet Özhaseki'nin Ankara'yı bir dünya kenti yapacağına inancımız tamdır." dedi.

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse de Mamak'ta birçok projelerinin bulunduğunu belirterek, "Gizli bir hazine Mamak. Dolayısıyla burada turizm alanları oluşturacağız." diye konuştu.

Programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da katıldı.

- Özhaseki lokma ve kandil simidi dağıttı

Mehmet Özhaseki, daha sonra Hacı Bayram Camisi'ne giderek, vatandaşlara lokma ve kandil simidi dağıttı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Güzel bir gündeyiz Rabbim bu ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile etsin diye dua ediyoruz. Allah ülkemize birlik versin dirlik versin, beraberlik versin, milletimizin büyüklüğü yüceliği daim olsun. Göklerde bayrağımız her daim dalgalansın ezanımız okunsun." dedi.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Üç ayların başlangıcı Rabbim, tüm İslam alemini kurtuluşa erdirsin inşallah." ifadesini kullandı.

Özhaseki'ye eski futbolcu Tanju Çolak, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti.

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AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat KöseAnkara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet ÖzhasekiMHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
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