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Özel harekat polislerini taşıyan pikap tırla çarpıştı

- Artvin'deki trafik kazasında 5 polis yaralandı

Özel harekat polislerini taşıyan pikap tırla çarpıştı

- Artvin'deki trafik kazasında 5 polis yaralandı

02 Mart 2019 Cumartesi 00:57
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Özel harekat polislerini taşıyan pikap tırla çarpıştı

ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında pikabın tır ile çarpışması sonucu 5 özel harekat polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'deki mitinginde görevli polislerin içerisinde bulunduğu pikap, Artvin-Hopa karayolunun Cankurtaran tüneli girişinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HD 0117 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, araç içerisinde bulunan polis memurları Metin Y, Mert D, Metin İ, Kaya P. ile Furkan A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.




Anahtar Kelimeler:
ArtvinTrafik Kazası
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