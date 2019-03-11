Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
100852
ALTIN
225.952
DOLAR
5.4390
STERLİN
7.1141
EURO
6.1136
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Osmaniye'de park halindeki 3 araç kundaklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeyken kundaklanan üç araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi'nde araç kiralama işi yapan Bilgin Obut'a (50) ait park halindeki 80 GG 802,...

Osmaniye'de park halindeki 3 araç kundaklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeyken kundaklanan üç araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi'nde araç kiralama işi yapan Bilgin Obut'a (50) ait park halindeki 80 GG 802,...

11 Mart 2019 Pazartesi 14:31
0 Okunma
Osmaniye'de park halindeki 3 araç kundaklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeyken kundaklanan üç araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi'nde araç kiralama işi yapan Bilgin Obut'a (50) ait park halindeki 80 GG 802, 80 GL 594 plakalı iki kamyonet ile 31 NFK 33 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını kısa sürede söndürdü.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede, biri kasklı iki şüphelinin ellerindeki benzini araçlara dökerek ateşe verdiği, daha sonra da motosiklete binerek kaçtıkları belirlendi.

Polis, kullanılamaz hale gelen 3 aracı kundaklayan şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Araç KundaklamaIşyeri KamerasıOsmaniyePolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Ordu'da
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Ordu'da
Doğu Anadolu'da
Doğu Anadolu'da "ezana saygısızlığa" tepki
SBÜ ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
SBÜ ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim