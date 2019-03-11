Osmaniye'de park halindeki 3 araç kundaklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeyken kundaklanan üç araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi'nde araç kiralama işi yapan Bilgin Obut'a (50) ait park halindeki 80 GG 802, 80 GL 594 plakalı iki kamyonet ile 31 NFK 33 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını kısa sürede söndürdü.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede, biri kasklı iki şüphelinin ellerindeki benzini araçlara dökerek ateşe verdiği, daha sonra da motosiklete binerek kaçtıkları belirlendi.

Polis, kullanılamaz hale gelen 3 aracı kundaklayan şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.