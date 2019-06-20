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Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor

Antalya'da Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanın içinde gizlenen ve bölge halkının serinlemek için gittiği şelale, görsel şölen sunuyor.

Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor

Antalya'da Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanın içinde gizlenen ve bölge halkının serinlemek için gittiği şelale, görsel şölen sunuyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:43
Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor

Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten Ekşili göletine akıyor. 

Bölge halkının yaz aylarında serinlemek için gittiği bir adres haline gelen şelale, fotoğraf tutkunları için de doğal plato niteliği taşıyor. Görsel bir şölen sunan şelale, yerli ve yabancı turistlerce keşfedilmeyi bekliyor.

"Keşfedilmemiş bir güzellik burada uyandırılmayı bekliyor"

Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin "gizli cennet" olarak nitelendirildiğini dile getiren Aldemir, "Keşfedilmemiş bir güzellik burada uyandırılmayı bekliyor. Bölge halkı olarak bu güzelliğin keyfini biz yaşıyoruz ancak yerli ve yabancı turistler tarafından da görülmesini istiyoruz. Çok güzel bir görselliği var, turizm açısından değerlendirilirse çok iyi olur." dedi.

Mahalle sakinlerinin bölgeye sahip çıktığını aktaran Aldemir, orman içinde gizlenen güzelliğin Antalyalılar tarafından da çok iyi bilinmediğini ifade etti.

Şelaleyi keşfedenlerin buradan vazgeçemediğini belirten Aldemir, "Buraya bir gelen, güzelliği gören tekrar tekrar geliyor. Özellikle doğa tutkunlarının adresi oluyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
OrmanSaklıCennetAntalya
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