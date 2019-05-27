Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86322
ALTIN
250.631
DOLAR
6.0542
STERLİN
7.6874
EURO
6.7781
Uyuşturucuyu 'sanal ortamda' özendirenlere yakın takip
Uyuşturucuyu 'sanal ortamda' özendirenlere yakın...
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4...
Afrika sıcakları geliyor
Afrika sıcakları geliyor
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız...
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
Gram altın 5 haftadır yükseliyor

Opera ve bale seyircisi arttı

Türkiye'de 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 4,2 artışla 293 bin 2'ye yükseldi.

Opera ve bale seyircisi arttı

Türkiye'de 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 4,2 artışla 293 bin 2'ye yükseldi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:11
Opera ve bale seyircisi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin operabaleorkestrakoro ve topluluk istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2018'de 6 ilde opera ve bale gösterisi yapılırken, ülke genelinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 4,2 artarak 293 bin 2 oldu. Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı önceki sezona göre yüzde 2 artarak 202'ye yükseldi. Opera ve bale salonlarında gösteri sayısı ise yüzde 5,3 azalarak 648'e geriledi.

Orkestra, koro ve topluluklarda izleyici sayısı

Orkestra izleyici sayısı yüzde 27,8 artarak 175 bin 621'e çıkarken, koro izleyici sayısı yüzde 4,3 azalarak 59 bin 170'e, topluluk izleyici sayısı da yüzde 48,4 azalarak 109 bin 188'e düştü.

Orkestraların yaptıkları gösteri sayısı, 2017-2018 sezonunda 2016-2017 sezonuna göre yüzde 14,9 artarak 224, koro gösteri sayısı yüzde 7,8 azalarak 165, topluluk gösteri sayısı ise yüzde 18,2 azalarak 157 oldu.

Orkestra izleyici sayısı 2017-2018 sezonunda orkestra gösterisi yapılan 6 ilden İzmir'de yüzde 108,4 artarken, Antalya'da yüzde 17,5 azaldı.

Söz konusu sezonlar karşılaştırıldığında koroların yaptıkları gösteri sayısının yüzde 7,8 azalarak 165 olduğu belirlendi. 

Opera ve balede çalışan sayısı azaldı

Opera ve balelerde 2017-2018 sezonunda çalışanların sayısı, 2016-2017 sezonuna göre yüzde 0,3 azaldı. Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve balelerde, 2017-2018 sezonunda, misafir sanatçılar dahil 2 bin 491 kişi görev yaptı. Bu sayının yüzde 43,8'ini kadın çalışanlar oluşturdu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda bin 372 sanatçı görev aldı. Bu sayının 348'ini orkestralarda, 636'sini korolarda ve 388'ini topluluklarda görev yapan sanatçılar oluşturdu. Orkestralarda görev yapan sanatçıların yüzde 42'sini, korolarda görev yapan sanatçıların yüzde 38,2'sini ve topluluklarda görev yapan sanatçıların yüzde 26,5'ini kadın sanatçılar oluşturdu.

Anahtar Kelimeler:
Opera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı
Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs
Türk demokrasi tarihinde kara bir leke: 27 Mayıs
'Simgelerin köprüsü'nün Asya ayağı batırıldı
'Simgelerin köprüsü'nün Asya ayağı batırıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim