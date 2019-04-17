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ODTÜ Rektörlüğünden 'Şenlik' açıklaması

ODTÜ Rektörlüğü 24-26 Nisan'da trafiğe kapalı Kültür ve Kongre Merkezi otoparkının giriş bölümü, salonlarının tümü ile çarşı alanının Uluslararası Bahar Şenliği kullanımı için belirlendiğini duyurdu.

ODTÜ Rektörlüğünden 'Şenlik' açıklaması

ODTÜ Rektörlüğü 24-26 Nisan'da trafiğe kapalı Kültür ve Kongre Merkezi otoparkının giriş bölümü, salonlarının tümü ile çarşı alanının Uluslararası Bahar Şenliği kullanımı için belirlendiğini duyurdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 08:26
ODTÜ Rektörlüğünden 'Şenlik' açıklaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜRektörlüğünden33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği ile ilgili açıklama yapıldı. 

"33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği'ne ilişkin son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama gereği doğduğu" belirtilen açıklamada, üniversitenin önemli geleneklerinden ve diğer üniversiteler tarafından da örnek alınarak uygulanan Uluslararası Bahar Şenliği'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılması konusunda öğrencilere tüm desteğin sunulduğu ifade edildi.

Mevcut yönetimin görevde bulunduğu son iki yılda şenliğin sorunsuz bir şekilde yapılmış olmasının da bunun göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, geçen iki yıldaki gibi, şenlik organizasyonunu yapan Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) öğrencileri ile şenliğin düzenlenmesi konusunda gerekli toplantıların yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şenliğin geleneksel hale geldiği ilk yıllarda olduğu gibi üniversitenin uluslararası nüfusunu ön plana çıkaracak, ticari amaç gütmeyecek, öğrenci topluluklarının amatör ruhunu yansıtacak şekilde organize edilmesi için gerekli desteğin verileceğinin Rektörlükçe açıklandığı hatırlatıldı ve "Bu çerçevede, 24-26 Nisan tarihleri arasında, trafiğe kapalı Kültür ve Kongre Merkezi otoparkı, giriş bölümü, salonlarının tümü ile çarşı alanı şenlik kullanımı için belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şenlik organizasyonunu resmi olarak yürüten UGT ile öneriler konusunda ortak bir noktaya gelinirken, son aşamada UGT'nin önerileri reddettiğini bildirmesi ile uzlaşmaya varılamamıştır. Bu noktada, olay sosyal medya ve basına yansımış, bir kısmı ODTÜ'lü olan sanatçılarımız tarafından destek ve katılım mesajları gelmiştir. İlgi ve desteklerinden memnuniyet duyduğumuzu belirtir, tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

İlgili rektör danışmanı ve öğrenci dekanı tarafından şenlik organizasyon komitesi ile görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu bir kez daha vurgulayarak şenliğin önerilen çerçevede ve mekanlarda, sosyal medyadan desteklerini belirten değerli sanatçılarımızın da katkıları ile zenginleştirilerek gerçekleşmesini yürekten temenni ederiz."

Anahtar Kelimeler:
ODTÜ
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