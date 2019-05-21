obilet.com’a Yeni Yatırım

2018’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de çeşitli alanlarda çalışan 16 şirkete 8.5 milyon yatırım yapıldı. obilet.com ve tapu.com 2018’in ikinci çeyreğinde aldıkları yüksek yatırımlarla dikkat çeken firmalar oldular. Bu iki yatırımın da online sistemler olması dikkat çekti.

obilet.com nedir?

2012 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından kurulan online bilet satış platformu olan obilet.com, 2017 yılında 4 milyondan fazla biletleme işlemi gerçekleştirdi. 2018 yılında ise 6 milyon bileti aşmayı planlıyor. Obilet.com’dan online olarak:

satın alınabilmektedir.

Obilet.com 2017 yılında, Deloitte tarafından en hızlı büyüyen teknoloji-seyahat firması seçilmişti. obilet.com, MasterCard Avrupa tarafından yılın en iyi seyahat uygulaması olarak gösterilmişti. Türkiye’nin başarılı girişimlerinden olan obilet için oldukça parlak bir gelecek öngörülüyor.