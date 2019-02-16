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Niğde'de kız kaçırma iddiası

- Çiftlik ilçesinde 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Niğde'de kız kaçırma iddiası

- Çiftlik ilçesinde 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:03
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Niğde'de kız kaçırma iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'de 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Çiftlik ilçesi Murtaza köyünde yaşayan S.Ü'nün (17) ailesi, kızlarının 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobili merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki boş arazide buldu.

Araçta bulunan şüpheliler İ.Ü, C.Ü. ve B.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı.

İ.Ü'nün ifadesinde S.Ü'yü evlenmek için kaçırdığını söylediği öğrenildi.

S.Ü. ailesine teslim edildi.

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Kız KaçırmaNiğdeTutuklama
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