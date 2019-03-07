Nesimi, doğumunun 650'inci yılında yad edildi

İSTANBUL (AA) - Türk divan şiirinin önde gelen isimlerinden, mutasavvıf İmadeddin Nesimi, doğumunun 650. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anıldı.

Türk Edebiyatı Vakfı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) düzenlediği "Doğumunun 650. Yılında İmadeddin Nesimi" başlıklı anma toplantısı, vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, Nesimi'nin edebi kişiliğine dikkati çekerek, "Nesimi bütün Türk halkları için çok önemli bir şahsiyettir, Türk dünyasına, ruhunu saçan bir büyüktür." diye konuştu.

Gerek Azerbaycan'da gerek başka ülkelerde Nesimi'nin adına külliyeler, gemiler ve heykeller yapıldığını söyleyen Garayev, "İnsanlar, Nesimi'nin adını yaşatmak için onun dünyasına hürmet etmektedir." dedi.

Ebülfes Garayev, Azerbaycan edebiyatına ve mirasına gösterilen yoğun ilgi ve hürmet için de Türk halkına teşekkür etti.





- "Nesimi gibi bir Türk değerini tanımıyoruz"

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş da Nesimi'ye gereken önemin gösterilmediğini aktararak, "Seyyid İmadeddin Nesimi gibi bir Türk değerini tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsanların Nesimi ile ilgili genel geçer bilgilere sahip olduğunu kaydeden Purtaş, "Bu süreçte ben Türk dünyası edebiyatlarının ne kadar ortak olduğunu, ne kadar birbirine yakın olduğunu öğrendim." değerlendirmesinde bulundu.

Nesimi'nin şiirinden örnekler veren ve tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi Yunus Emre ile benzerliğine dikkati çeken Purtaş, şunları söyledi:

"Nesimi'nin Türkçesi 14. asırda yazılmış bir Türkçe. Aradan geçen 7 asra rağmen belki de sözlük kullanmadan anlayabileceğimiz ve bizim gönlümüze hitap eden, insani değerleri yücelten ve insanları dostluğa, kardeşliğe, sevgiye davet eden bir Türkçe. Böyle büyük bir hazineye sahip olduğumuz için iftihar ediyoruz."

Prof. Dr. Esat Harmancı moderatörlüğünde düzenlenen panelde ise Azerbaycan Milli Kütüphanesi Başkanı Prof. Dr. Kerim Tahirov, Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı Ord. Prof. Dr. Nizami Caferov ve Dr. Nusret Gedik, Türk-Azeri dostluğuyla Nesimi'nin yaşamına ve eserlerine ilişkin bilgi verdi.





- Nesimi'nin şiirleri okundu, şiirlerine yapılan besteler yorumlandı

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, etkinliğin ardından Bakan Garayev'e "Türk Edebiyatı Vakfı Şeref Üyeliği Beratı" takdim etti.

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Ord. Prof. Dr. İsa Hebibbeyli ile TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı'nın da katıldığı programa akademisyenler de yoğun ilgi gösterdi.

İmadeddin Nesimi'nin şiirlerinin okunduğu ve "Nesimi Kitapları Sergisi"nin açıldığı etkinlikte ayrıca "Azerbaycan Mugam Grubu" unutulmaz şairin şiirlerine yapılan bestelerden oluşan bir konser verdi.

"Doğumunun 650. yılında İmameddin Nesimi" etkinliğinin ilki Ankara'da önceki gün gerçekleştirilmişti.

Türk Dünyası kültür ve sanat yaşamına ölümsüz eserler armağan eden saygın şahsiyetleri kamuoyuna tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma yılları ilan eden TÜRKSOY, 36. Dönem Daimi Konseyi kararı ile 2019 yılını büyük Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi’nin doğumunun 650. yılı münasebetiyle “Nesimi’yi Anma Yılı” ve ünlü Ozan Aşık Veysel’in doğumunun 125. yılı münasebetiyle “Aşık Veysel Anma Yılı” olarak ilan etti.

