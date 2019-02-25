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"Mutlu şehir" Sinop'ta bekçiler göreve başladı

- 6 aylık eğitimlerini tamamlayan 57 bekçi, Sinop'ta düzenlenen programla göreve başladı - İl Emniyet Müdürü Dağdeviren: - "Polisimizin sahip olduğu yetkilerin aynısına sahip olan bekçilerimiz bizlerin gözü, kulağı, eli ve ayağı olacaklar"

"Mutlu şehir" Sinop'ta bekçiler göreve başladı

- 6 aylık eğitimlerini tamamlayan 57 bekçi, Sinop'ta düzenlenen programla göreve başladı - İl Emniyet Müdürü Dağdeviren: - "Polisimizin sahip olduğu yetkilerin aynısına sahip olan bekçilerimiz bizlerin gözü, kulağı, eli ve ayağı olacaklar"

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:58
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SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre ülkenin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili olan aynı zamanda asayiş yönünden sakinliğiyle de dikkat çeken Sinop'ta, eğitimlerini tamamlayan bekçiler göreve başladı.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, bekçilere yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bekçilerin artık teşkilatlarının birer mensubu olduğuna işaret eden Dağdeviren, görevleri sırasında yapmaları gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Dağdeviren, bekçilerden vatandaşlara kibar ve nazik davranmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Polisimizin sahip olduğu yetkilerin aynısına sahip olan bekçilerimiz bizlerin gözü, kulağı, eli ve ayağı olacaklar. Görev yapacak tüm arkadaşlarımız özellikle görev alanlarındaki hayatın doğal akışını yakından takip edecekler. Yani hayatın doğal akışına aykırı her konunun sizlerin dikkatini çekmesi lazım. Oluşacak muhtemel olaylara anında müdahale edilmesi lazım. Bekçilerimiz sorumlu oldukları alanlardaki caddeleri, sokakları öğrenmeleri lazım. Çünkü geceleri bizim gözümüz, kulağımız olacaklar. Tabii aynı zamanda gerek teşkilat mensuplarımızla gerekse de vatandaşlarımızla olan iletişimler çok önemli. Vatandaşlara kendi anneniz, babanız gibi davranmalısınız. Ama görevinizi yaparken de çevik ve çok dikkati olmalısınız."

Dağdeviren, emniyet teşkilatının bir disiplin teşkilatı olduğunun altını çizerek bekçilerin de izinli günlerinde dahi 24 saat görev bilincinde olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Dağdeviren'in konuşmasının ardından bekçilere, görevleri sırasında kullanacakları ekipmanları dağıtıldı.



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Bekçiİl Emniyet Müdürü Ercan DağdevirenMutlu ŞehirSinop
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