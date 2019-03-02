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Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

- Vefat eden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, Mersin'de defnedildi

Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

- Vefat eden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, Mersin'de defnedildi

02 Mart 2019 Cumartesi 14:31
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Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN (AA) - Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Muğdat Camisi'nde düzenlenen törene, Yıldırım'ın yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yargıtay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, yargı mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Şaban Kondi, Yıldırım'ın kısa bir süre önce kendilerine yaptığı ziyaretle ilgili bir anısını anlattı.

Namazın ardından Yıldırım'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
Mersin
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