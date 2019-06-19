Müslüman dünyası Mursi için saf tuttu

Ankara

Avustralya’nın Melbourne ve Sydney kentlerinde yatsı namazında bir araya gelen Avustralyalı Müslümanlar, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Avustralya’da faaliyet gösteren Müslüman kuruluşlar, Mısır’ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden merhum Cumhurbaşkanı Mursi için Melbourne’daki Newport ve Sydney’deki Auburn Gelibolu Camisi’nde cenaze namazı organize etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Auburn Gelibolu Camisi’nde yatsı namazının ardından Avustralya Müftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhammed tarafından kılınan gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Newport Camisi’ndeki cenaze namazına katılmak için gelen İslami kuruluşların temsilcileri ise yatsı namazı sonrasında düzenlenen anma programında yaptıkları konuşmalarda Mursi’nin İslam dünyasına rol model olduğundan, mücadelesinden ve adaletsizliğe boyun eğmemesinden örnekler verdi.

Victoria İslam Konseyi Genel Sekreteri ve Mısır kökenli Avustralyalı Mohammad Helmy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Mısırlılar için değil dünyadaki tüm Müslümanlar için üzücü bir gün olduğunu söyledi.

"Hiç kimsenin karşısında eğilmedi ve öylece şehit oldu"

Hayatı, mücadelesi ve dik duruşuyla İslam alemine örnek olan Mursi’nin açtığı yolda yürümenin önemine dikkati çeken Helmy, "Sadece Mısırlıların gözünde değil dünyadaki birçok insanın gözünde, özgürlüğün, sabrın, dayanıklılığın, direnmenin, prensip ve değerlerine sahip çıkmanın simgesi olmuş bir isim. Bunları yaptı, buna hayatını verdi, güçlü bir insan olarak öldü, hiçbir şeyin ve kimsenin karşısında eğilmedi ve böylece şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mursi için yayımladığı başsağlığı mesajının Mısırlılar açısından çok anlamlı olduğunu dile getiren Helmy, "Bence bu çok önemli, dünya genelindeki Mısırlılar adına Muhammed Mursi’nin ölümünden dolayı dünyada tek başsağlığı mesajı yayınlayan devlet başkanı olan Başkan Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Türk toplumu adına yaptığı konuşmada Mursi’nin ölümünü anmak için değil şehadetini kutlamak için geldiklerini hatırlatan Kazım Ateş, "Her bir şehit sonrasında İslami mücadele, barış, kurtuluş, adalet ve özgürlük filizleri gittikçe yeşerecektir. Muhammed Mursi, ne mutlu ona ki o da Allah’a kavuştu, yüksek mertebelere ulaştı." dedi.

Öte yandan, Türkiye’nin Sydney ve Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından yapılan açıklamalara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Avustralya genelindeki tüm camilerde cuma günü, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Belçika

Belçika'daki Diyanet Vakfı camilerinde de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Belçika genelinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Katar

Muhammed Mursi için Katar'ın başkenti Doha'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Doha'daki Muhammed Bin Abdulvahhab Camisi'nde kılınan namaza çok sayıda Katarlının yanı sıra bu ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişiler katıldı. Aynı camide bugün yatsı namazından sonra Mursi için bir kez daha gıyabi cenaze namazı kılınacağı aktarıldı.

Pakistan

Mursi için Pakistan'da gıyabi cenaze namazları kılındı.

Pakistan Cemaati İslami Partisi (JI) tarafından İslamabad, Lahor, Karaçi, Peşaver, Multan ve Abbotabad gibi şehirlerde organize edilen gıyabi cenaze namazlarına yüzlerce Pakistanlı katıldı.

En geniş katılımlı cenaze töreni Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de düzenlendi. Namazı JI lideri Siracül Hak kıldırdı.

Namaz ardından basına açıklama yapan Hak, "Abdulfettah es-Sisi, Mursi'nin şehadetinin sorumlusudur. Uluslararası camia ve insan hakları örgütlerinden bu cinayetten Sisi'yi sorumlu tutmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi'ye karşı her zaman adaletin yanında durduğunu belirten Hak, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da Erdoğan'ı izlemesi gerektiğini ifade etti.

Hak, Mısır halkının demokratik ve barışçıl yollarla Sisi diktatörlüğünü yıkması gerektiğini de söyledi.

JI tarafından bir diğer gıyabi cenaze namazı da başkent İslamabad'da kılındı. Kentin Aabpara bölgesindeki namazı JI Genel Başkan Yardımcısı Mian Muhammed Aslam kıldırdı.

Namazın ardından AA muhabirine açıklama yapan Aslam, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Mursi bir şehittir. Zulme karşı boyun eğmeyerek, Firavun'un karşısındaki Musa gibi Sisi'nin karşısında gibi dimdik durdu. Başta İstanbul, Kudüs, Saraybosna, Dakka ve tüm Müslüman aleminde olduğu gibi biz de bu şehidimizin ardından cenaze namazımızı kıldık çünkü diktatör Sisi yönetimi ona bir cenaze namazını bile çok gördü." dedi.

Almanya

Almanya’nın başkenti Berlin’de, kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Muhammed Mursi’nin fotoğrafları ile Mısır, Türkiye ve Suriye bayrakları açtı.

Kur'an-ı Kerim okuyan katılımcılar, üzerinde "Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Mursi" ve "Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümüyle ilgili bağımsız bir araştırma talep ediyoruz" yazılı dövizler de taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, Mursi’nin Mısır’da düzenlenen demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı seçildiği, kendisine yönelik darbe yapıldığı ve dünyanın buna karşı sesini çıkarmadığı ifade edildi.

Konuşmaların ardından meydanda Mursi için gıyabı cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.

Almanya Mısır Demokrasi Birliği (DAUD) yönetiminden Ali Allavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi’nin vefat haberinden dolayı çok üzüldüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Mursi'yi ölüme götüren şartların da "korkunç" olduğunu ifade etti.

Allavi, 6 yıldır cezaevinde bulunan Mursi’nin birçok kez ilaç alamadığını, avukat ve ailesiyle görüşemediğini söylediğini anımsatarak, “Bu duruma kimse tepki göstermedi." dedi.

Mısır’da cezaevlerinde binlerce kişi bulunduğunu ve onların da hayatlarını kaybettiğini anlatan Allavi, Mısır’daki durumu tüm dünyanın bildiğini ifade etti.

Allavi, Mursi’nin ölümüyle ilgili bağımsız araştırma çağrısı yaparak, Almanya’nın Mursi’nin hayatını kaybetmesine ilişkin tepki vermemesini de eleştirdi.

Almanya'nın Frankfurt, Hamburg, Dortmund ve Hannover kentlerinde de çok sayıda kişi, Mursi için toplandı ve gıyabi cenaze namazı kıldı.

ABD

Mursi için ABD'nin farklı kentlerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezine (DCA) gelen çok sayıda kişi, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan ve bölgede yaşayan yüzden fazla Türk ve Amerikalı Müslüman'ın katıldığı gıyabi cenaze namazının ardından Mursi için dua edildi, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temenni edildi.

New Jersey'de gıyabi cenaze namazı

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Bergen Diyanet Merkezinde de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazında Mursi’ye rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dilendi. Gıyabi cenaze namazına New Jersey'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu katıldı.

Öte yandan başta Washington, New York ve Chicago olmak üzere ABD'nin çeşitli kentlerinde de Mursi için gıyabi cenaze namazları kılındığı ve kendisine dua edildiği bildirildi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

İdlib ve Afrin

Muhammed Mursi için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ve kuzeyindeki Afrin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkiye Diyanet Vakfının yetimler için kurduğu Hz. Ayşe Kampında kılınan gıyabi cenaze namazına, İdlibli yetimler ve Vakıf görevlileri katıldı. Namazın ardından yetimler Muhammed Mursi ve Mısır halkı için dua etti.

Afrin'de ise Merkez Ebubekir Camisinde ikindi namazının ardından Afrin Müftülüğünce yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sudan

Sudan’daki birçok camide, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkent'teki Senhuri Camisi’nde akşam namazının ardından kılınan cenaze namazına, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Hartum’daki Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Temsilcisi Muhammed Abdulmelik, cenaze namazında yaptığı konuşmada, Müslümanları bekleyen müjdeler olduğuna işaret ederek, "Dünya genelinde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınması, Kudüs’ün fethinin de içinde olduğu büyük müjdelerin delilidir.“ ifadelerini kullandı.

Nusrat eş-Şeria ve Kanun Devleti Hareketi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Cazuli ise gelecek cuma namazının akabinde Sudan’daki tüm camilerde eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Halk Kongresi Partisi Şura Konseyi Başkanı ve eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi de “Sanıyorlar ki Muhammed Mursi'nin ölümü, İhvan’ı hüsrana uğratacak. Ancak şehitliğin kıymetini ve müminlerin yüreğindeki etkisini bilmiyorlar.” diye konuştu.