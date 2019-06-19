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Murat Nehri'nde kaybolan askerin cenazesi bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdikten sonra kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Murat Nehri'nde kaybolan askerin cenazesi bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdikten sonra kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
Murat Nehri'nde kaybolan askerin cenazesi bulundu

Vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Mustafa Taş'ın (20) cesedi, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta taşlar arasına sıkışmış vaziyette vatandaşlar tarafından bulundu. 

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Taş'ın cesedi, Palu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mustafa Taş, vatani görevini yaparken izinli olarak geldiği memleketinde, dün 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla Teke Deresi mevkisinde serinlemek için Murat Nehri'ne girmişti. Kardeşlerinden biriyle nehrin karşı tarafına geçmeye çalışan Taş, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, Taş'ın bulunması için vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
KaybolanAskerMuratnehri
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