Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96485
ALTIN
262.496
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.2076
EURO
6.5832
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir, bu iş bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü

Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

30 Haziran 2019 Pazar 11:06
Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra çıkan yangın söndürüldü.

Palamutbükü Verici Tepesi mevkisindeki makilik alanda dün başlayan ve kontrol altına alınmasına rağmen yeniden yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 10 itfaiye aracı, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünden 150'ye yakın işçi katıldı. Havanın aydınlanmasıyla 3 yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Arazinin sarp ve rüzgarın etkili olması nedeniyle ekipler alevlere müdahalede güçlük çekti.

Palamutbükü Camisi'nden, söndürme çalışmalarına yardımcı olunması için yapılan anonsun ardından bölge sakinleri de çalışmalara destek verdi.

Yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
MuğlaOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Doğanın sarı gelini' çiçeklendi
'Doğanın sarı gelini' çiçeklendi
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ kumpası olduğu tescillendi
İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim