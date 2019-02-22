Motora sıkışan yavru kediyi sahiplendi

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir aracın motoruna sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kedi, araç sahibi tarafından sahiplenildi.

Aziziye Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Mustafa Yağız, sipariş götürmek için aracını çalıştırdığı sırada kedi sesi duydu.

Uzun süre çevresini dinleyen Yağız, sesin aracın motor bölümünden geldiğini fark etti.

Kaputu açan Yağız, kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

Sonuç alamayan Yağız, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aracı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getiren Yağız, burada ekiplerden yardım aldı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ve ekibi tarafından telefondan açılan kedi sesi ile yeri tespit edilen yavru kedi, hava tutularak bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra itfaiye binasına kaçtı.

Burada araç lastiğinin üzerine çıkan kedi, ekipler tarafından yakalanarak araç sahibine teslim edildi.

Araç sahibi Mustafa Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah aracına bindiğinde kedi sesi duyup baktığını ve motor bölümünde bir kedi olduğunu fark ettiğini söyledi.

Durumu itfaiyeye bildirdikten sonra uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtardıklarını anlatan Alan, "Bizi çok uğraştırdı. Usta ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederim. Kediyi sahipleneceğim." diye konuştu.



