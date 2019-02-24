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Mısır'daki idamlara tepki

- İstanbul'da yaşayan Mısır vatandaşı bir grup, Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak idamların durdurulması için "Sessiz Çığlık" adıyla eylem düzenledi

Mısır'daki idamlara tepki

- İstanbul'da yaşayan Mısır vatandaşı bir grup, Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak idamların durdurulması için "Sessiz Çığlık" adıyla eylem düzenledi

24 Şubat 2019 Pazar 20:47
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Mısır'daki idamlara tepki

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan bir grup Mısır vatandaşı, Beyoğlu Tepebaşı'nda toplanarak idamların durdurulması için "Sessiz Çığlık" adlı eylem yaptı.

Ellerinde İngilizce, Arapça ve Türkçe yazılı "Mısır'da idamlar durdurulsun" dövizleri taşıyan gruptakiler, "Katil Sisi Hesap verecek" sloganı atarak, tekbir getirdi.

Grup adına, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya basın açıklaması yaptı.

Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbe ile görevden uzaklaştırılmasının ardından, ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken Kaya şunları söyledi:

"Mısır'da idam edilmeyi bekleyen kardeşlerimiz var ve bu zulüm, bu utanç, dünyanın gözleri önünde devam etmekte. Biz, Sisi cuntasının katliam ve suçlarının sadece kendi işi olduğuna inanmıyoruz. Sisi, bütün zalimlerin ve emperyalistlerin desteğiyle bu zulümleri işlemektedir. Mısır'ı bir açık hava hapishanesine, zindanına çeviren, işkenceyle, katliamlarla çürümüş, kokuşmuş iktidarını sürdürmeye çalışan Sisi'nin işlediği cinayetler karşısında insan hakları ihlallerinden bahsedenlerin tek bir sesi çıkmıyor. Bizler inanıyoruz ki idam edilen kardeşlerimiz cennete gitmiştir."

Eylem, açıklamanın ardından sona erdi.


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3 Temmuz Mısır Askeri DarbesiMısırMısır'da Darbeyle Görevinden Uzaklaştırılan ülkenin Ilk Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
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