Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104625
ALTIN
226.971
DOLAR
5.3035
STERLİN
6.9296
EURO
6.0227

Mısır'daki idamlara tepki

- Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi

Mısır'daki idamlara tepki

- Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:32
3 Okunma
Mısır'daki idamlara tepki

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliğinde toplanan grup adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyyüp Akbulut, Mısır'da 2012'de cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini hatırlattı.

Sisi cuntasının masum insanları idam etmeyi sürdürdüğünü, dünyanın da bu duruma kayıtsız kaldığını anlatan Akbulut, "Sisi cuntası bu kadar ölüme rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin desteğiyle her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor." dedi.

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman da sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, emperyalist dünyanın ve iş birlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi'nin, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da firavunlaştığını belirtti.

Firavun tarafından Hazreti Musa'nın kavmine yapılan zulümlerin bir benzerinin, binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapıldığını dile getiren Karaman, "Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Cuntacı Sisi ile destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz, sendika binasında düzenlenen basın toplantısında, Müslümanlara karşı uygulanan zulme karşı susmayacaklarını söyledi.

Konfederasyonun Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ise Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrısında bulundu.

Zulme karşı mazlumları savunmaya devam edeceklerini belirten Köse, idamların durması için İslam İşbirliği Teşkilatının acil toplanması gerektiğini kaydetti.

Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Uğur Hakan Tan da şube binasında yaptığı açıklamada, darbe karşıtı 9 gencin idam edildiğini hatırlattı.

Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen birçok kişinin olduğunu ifade eden Tan, Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AçıklamaIdamMemur-senMısırTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek
2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek
Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi
Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2. Abdulhamid'in torununu ziyaret etti
Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2. Abdulhamid'in torununu ziyaret etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim