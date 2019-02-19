Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
100909
ALTIN
226.800
DOLAR
5.3164
STERLİN
6.8699
EURO
6.0070

Mısır'da intihar saldırısı: 2 ölü

- Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı

Mısır'da intihar saldırısı: 2 ölü

- Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı

19 Şubat 2019 Salı 01:02
1 Okunma
Mısır'da intihar saldırısı: 2 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat’ta Giza’da el yapımı bomba ile düzenlenen saldırının faillerinin bulunması için gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde polis tarafından takip edilen kişinin, El-Ezher Camisi yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği, saldırıda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Kahire’nin Giza bölgesinde cuma günü el yapımı bombayla saldırı düzenlenmişti.


Anahtar Kelimeler:
2 ölü2 YaralıEylemİntiharMısır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi Çakıl'ı kabul etti
Lübnan Başbakanı Hariri Büyükelçi Çakıl'ı kabul etti
"İzmir için çok güzel projelerimiz var"
Kapadokya'daki yapıların yıkılması
Kapadokya'daki yapıların yıkılması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim