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Meteorolojiden yağış uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 09:54
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdenizİç Anadolu'nun güney ve doğusuDoğu KaradenizDoğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yağış bekleniyor. 

Yağışların Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Yağmur
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