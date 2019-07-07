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Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ile Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ile Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:39
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon ve Artvin'in iç, Rize'nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan ve Kars'ta 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 12, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü. 

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Anahtar Kelimeler:
Yağmur
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