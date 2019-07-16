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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:31
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleriyle Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji
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