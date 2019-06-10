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Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:52
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
SağanakyağışMeteoroloji
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